TÄNA | Euroliigas algavad veerandfinaalid, CSKA - Himki ja Panathinaikos - Real

Korvpalli Euroliigas stardivad kolme võiduni mängitavad veerandfinaalid. Täna peavad play-off seeria esimese kohtumise Moskva CSKA ja Moskva oblasti Himki ning Ateena Panathinaikos ja Madridi Real.

Venemaa klubide derbys on suursoosik kahtlemata CSKA. Tänane kohtumine on juhtumisi 100. omavaheline heitlus, CSKA on peal võitudega 81-17. Alates 2014. aastast kui armeelaste peatreeneriks sai Dimitrios Itoudis on üldskoor CSKA kasuks 16-2.

Oleks ime, kui Himki seeria võidaks. Euroliiga põhihooaja resultatiivseim mängija Aleksei Šved on võimeline heas mõttes hulluks minema, aga vaevalt, et ka see Himkit Final Fouri aitaks.

*******

Paaris Panathinaikos - Real on võitja ennustamine selgelt keerulisem. Mõlemad lõpetasid põhiturniiri tulemusega 19-11 ja vägagi määravaks võib saada koduväljaku eelis, mis on Panathinaikosel.

Delfi vahendab kell 19.00 ja kell 20.15 algate kohtumiste tulemusi operatiivselt.