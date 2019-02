TÄISPIKKUSES | Kriisa ja Žalgiris alustasid Euroliiga turniiri muljetavaldavalt

Algus oli muljetavaldav. Alagrupi esimeses mängus alistas Žalgiris 84:63 Krasnodari Lokomotiv Kubani. Ohjad olid Žalgirise käes avaveerandist peale. Kriisa kuulus võitjate algviisikusse - mängis 24 minutit, viskas 11 punkti ja andis 8 korvisöötu. Visked väljakult 3/8, vabavisked 3/4. Miinuspoolele kogunes 5 pallikaotust.

Žalgirise tulemuslikum oli 20 punkti, 7 lauapalli ja 5 vaheltlõikega 203cm pikkune ääremängija Modestas Kancleris.

Samas alagrupis mängivad veel Pariisi CFBB ja hispaanlaste L’Hospitalet Torrons Vicens.

It's @EuroLeague time‼️ L'U18 nerostellata a Kaunas 🇱🇹 per la tappa dell'Adidas Next Generation Tournament 🏆 💯. Oggi alle ore 15 italiane il debutto 🆚 @cskabasket 🇷🇺 #AdidasNGT #stellanation #talentaintenough

Il preview 👇https://t.co/ROdmqRobAP pic.twitter.com/E02OLvZs6K