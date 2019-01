TABEL | Kaunase Žalgiris saavutab Euroliigas edu eelarvega, mis on tippudest kolm-neli korda väiksem. Kuhu asetuks Kalev/Cramo?

Raul Ojassaar reporter RUS

Žalgirise peatreener Šarunas Jasikevicius on tulemusi teinud konkurentidest oluliselt väiksema eelarvega Foto: Aleksei Filippov, Sputnik/Scanpix

Prantsuse väljaanne Basket Le Mag avaldas tänavuse hooaja Euroliiga klubide eelarved ning palgafondi. Ei ole just eriline üllatus, et paljude eestlaste lemmik Kaunase Žalgiris on selles tabelis tagumises otsas.