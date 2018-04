Suur treener ja tema eriline meeskond

Alati jäägitult kogu hingega mängu juures oleva Jasikevičiuse emotsioonide taustal lainetab Kaunase korvpallihalli tribüünidel valdavalt rohelistesse särkidesse riietunud inimmass. Varumeeste pingil Olympiakose alistamist tähistavat lõpuvilet ootavad mängijad seisavad kaelakuti ja keksivad läbematult. Kogu Leedu pidutseb. See on korvpall, leedulaste jaoks midagi enamat kui lihtsalt sport. See on Kaunase Žalgirise imeline teekond Euroliigas.

Neljapäeva hilisõhtu vägevad hetked ei tähendanud veel terve Euroliiga hooaja võitmist. Kuid järjekordse sammu ime sünnile lähemale astusid nad küll. Tegelikult võib imeks nimetada ka Belgradis toimuvale nelja tugevama finaalturniirile jõudmist, sest eelarve ja võimaluste poolest kuulub Žalgiris Euroliiga tillukeste hulka. Kuid neil on Jasikevičius ja tema meeskond.