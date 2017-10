Soome koondise peatreener kritiseeris teravalt Euroliigat: see on hiiglaslik oht kogu Euroopa korvpallile

Soome korvpallikoondise peatreener Henrik Dettman võttis väga teravalt sõna Euroliiga teemal, nimetades seda Euroopa korvpalli üheks kõige suuremaks ohuks.

"See on täiesti absurdne, et Euroliiga väidab, nagu nad oleksid mures selle pärast, kui palju nende mängijad koondiseakende ajal reisima peavad. Alles eelmisel aastal otsustasid nad ise oma põhihooaega põhimõtteliselt kaks korda pikemaks venitada," rääkis Dettman FIBA kodulehele.

"Samal ajal kui Euroliiga tahab olla Euroopa NBA, on liiga tegelikult aastate jooksul aina väiksemaks jäänud. Euroliigat juhib käputäis klubisid, ülejäänutele toodab see kahjumit. Miljonäridest klubiomanikke huvitab ainult nende klubi edu."

Dettmani sõnul tuleks ärimeestel vaadata ka laiemat pilti. "Euroliiga järgib ainult äriloogikat. Seetõttu on see hiiglaslikuks ohuks mitte ainult Euroopa korvpallile, vaid kogu spordile. Ma ei räägi siinkohal ainult koondiste valikmängudest, vaid ka kohtunike koolitustest, noorte arendamisest ja muust korvpalliklubide igapäevatööst."

"Kõigepealt võtavad nad korvpalli, siis liiguvad järgmise asja juurde. Äkki on järgmiseks jalgpall, mis on Euroopas ju tohutult suurem kui korvpall?"