Siim-Sander Vene tegi enda parima mängu Euroliigas. Milline on aga Eesti rekord?

Vene jaoks on see karjääri jooksul viiendaks hooajaks, kus ta teenib Euroliigas mänguaega. Eelmised säärased hooajad olid 2009/10 ning 2013/14-2015/16. Kõik need aastad kuulus ta Kaunase Žalgirise ridadesse.

Kui Vene tegi nüüd karjääri parima esituse Euroliigas, siis eestlaste parima punktiskoorini on tal veel minna.

Eestlaste Euroliiga punktirekordi omanikuks on Martin Müürsepp, kes tegi enda karjääri parima esituse Ateena AEK särgis. Müürsepp ladus 2000. aasta 1. novembril Charleroi Spirou korvi 23 punkti.

Müürsepa skoorile on kõige lähemale jõudnud seejärel Tanel Tein. 2004. aasta 14. jaanuaril viskas ta Wroclawi Slaski mängijana Berliini Alba korvi 21 punkti.

Eestlastest on Euroliigas mänginud veel Kristjan Kangur ja Janar Talts. Kangur püstitas enda punktirekordi 2009. aastal Villeurbanne'i Asveli eest mängides. Istanbuli Fenerbahce vastu viskas ta 16 punkti. Talts suutis 2006. aastal aga Kölni mängumehena visata Le Mansiga mängides 12 punkti.

Praegusel kujul toimuvale Euroliigale pandi alus 2000. aastal.