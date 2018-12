Siim-Sander Vene Leedu Delfile: võimalik, et mängin praegu elu parimat korvpalli

Vene andis intervjuu sulaselges leedu keeles. Ta ütles, et endise klubi vastu mängimine ei ole lisamotivaator, küll aga veidi raskem kui kohtumised teiste rivaalidega.

"Lisamotivatsiooni pole vaja, sest Euroliigas on see niigi kõrge. Endise koduklubi vastu mängimine on ühest küljest lõbus, teisest aga pisut raskem kui teiste rivaalide vastu. Olen varemgi Žalgirise vastu mänginud, seega ei ole see midagi kosmilist," ütles 2006.-2016. aastani Žalgirisse kuulunud, kuid nende vastu ka Kaunase Triobeti, Riia VEF-i ja Prienaiga mänginud eestlane.

Vene liitumine Hispaania meeskonna Gran Canariaga sai ametlikuks 13. detsembril. 28-aastasel ääremängijal on enda sõnul käsil alles meeskonda sulandumine.

"Olen hakanud aru saama, mida minult tahetakse, mida tuleb teha ja mis toimub. Loomulikult tuleb kõik ajaga. Olukord läheb aegamisi paremaks," ütles Vene, kes viskas enne Žalgirisega kohtumist Euroliigas Piraeuse Olympiakose vastu 15 punkti.

Venet kiitis ka meeskonnakaaslane Ondrej Balvin: "Temast on korvi all väga palju abi, eriti rünnakul. Tema saabumisega on meil rünnakul valikuid rohkem. Ta on siiski veel uustulnuk, kes üritab meid paremini tundma õppida ning meie teda samuti. Siim-Sander mängib juba niigi hästi, aga ta näitab kindlasti oma parimat vormi nädala pärast (3. jaanuaril võõrustab Gran Canaria Euroliigas Himkit - toim)," ütles Tšehhi keskmängija.

Vene ise usub, et on hetkel oma karjääri tipus. "Ajaga on keha ja vaim tugevamaks saanud ning arusaamine mängust arenenud. Kõik tuleb aastatega. Võib tõesti olla, et ma mängin praegu oma karjääri parimat korvpalli," sõnas ta, lisades, et oleks lõbus ühel päeval Žalgirisse naasta.