Siim-Sander Vene koduklubi jätkab tiimi täiendamist: Gran Canariaga liitub mullu NBA-s mänginud tagamees

29-aastane ameeriklane täitis mullu suure unistuse, saades 18 NBA kohtumises platsile Atlanta Hawksi eest, kogudes keskmiselt 2,6 punkti ja 3,2 korvisöötu mängus. Pärast seda, kui teda 2012. aastal NBA draftis ei valitud, on ta pallinud erinevate NBA sõsarliiga ja Euroopa meeskondade eest.

Käesolevat hooaega alustas Magette Zagrebi Cedevitas, kus ta kogus kolme EuroCupi mänguga keskmiselt 6,0 punkti ja 5,3 korvisöötu.

Very excited to announce that my favorite playmaker, and former @ATLHawks PG @joshmagette will be joining @EuroLeague and @ACBCOM club Gran Canaria!!! pic.twitter.com/U8waljfu6n