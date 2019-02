Siim-Sander Vene keerulisest seisust: paar korda on meeskonnaga maha istutud, personaalselt mulle etteheiteid pole

Reisid röövivad Gran Canarialt palju väärtuslikku aega. Seekordne marsruut viib läbi Madridi, kus meeskond ka ööbis. "Aeg ajalt on reisimine ikka päris hull," tõdes lennujaamas järjekordset tiivulist oodanud Vene. "Vahest saame nädalas teha vaid kaks korralikku treeningut. Järgmised kaks nädalat saame tõsisemalt harjutada, siis tuleb kümnepäevane mängupaus."

Hispaanias, nii nagu ka paljudes teistes Euroopa riikides, ootab järgmisel nädalavahetusel ees karikavõistluste turniir, kuhu pääsesid meistrivõistluste kaheksa paremat. Gran Canarial sinna asja pole, koduses liigas ollakse alles 15. kohal.

"Koduliigas on meil tõesti hapu seis. Euroliigas pole veel nii hull," iseloomustas olukorda Vene. Kas kriisikoosolekuid on ka juba olnud? "Midagi väga ekstreemset mitte. Paar korda oleme meeskonnaga maha istunud ja asju arutanud. Personaalselt pole kedagi vaibale kutsutud, vähemalt minu teada mitte."

Kohati on tunne, et sa saad mängida, nagu jumal juhatab. Kas sa kahetsed ka, et Fuenlabradast Gran Canariasse liikusid? "Mis siin ikka kahetseda. Mängin Euroopa kahte tugevamat liigat. Teadsin juba liitudes, et satun keerulisse situatsiooni. Miks mind kohati mängitatakse ja kohati mitte, ma tõesõna öelda ei oska. Treeneri sõnul pidi minu osas kõik hästi olema," on Vene nõutu.

Kohtumine Anadolu Efesiga algab neljapäeval, 7. veebruaril Eesti aja järgi kell 19.30.