Sergio Rodriguez nimetas kõigi aegade unistuste meeskonna algviisiku

Hispaanlase unistuste algviisiku moodustaks NBA endised tähed koos praeguse staari LeBron Jamesiga. Tema valikusse mahtusid Jason Williams, Allen Iverson, Michael Jordan, James ja Shaquille O'Neal.



"Kui ma olin laps, jälgisin alati suure huviga just enda positsioonil (1 ja 2) mängivaid mehi, kes tundsid väljakul mängust suurt rõõmu," kommenteeris Rodriguez väljaandele AS, miks tema valik just selliseks kujunes.