Serbia korvpallitäht: Euroopa süsteem on võrreldes NBA-ga väga mängijavaenulik

Tänavusel hooajal koos Istanbuli Fenerbahcega Euroliiga meistriks kroonitud serblane Nikola Kalinic kurtis sotsiaalmeedias, et Euroopa korvpallisüsteem on võrreldes NBA-ga väga mängijavaenulik.

"Euroopas mängib korvpallur nii palju mänge, kui "nemad" nõuavad. Seda on sama palju kui NBA-s, kuid suvepuhkust sa ei saa. Minu puhul on viie hooaja peale kokku kogunenud puhkusepäevi ehk 20-30. Seda on siis 1825-st päevast vaid 30!" kurjustas Kalinic Twitteris.

"Lisaks annad sa nii palju dopinguproove kui "nemad" nõuavad. Näiteks ei saanud mina oma tiimikaaslastega Euroliiga võitu tähistada, sest pidin minema dopingukontrolli," viskas serblane kivi Euroopa korvpallijuhtide kapsaaeda. "Lisaks vahetad sa palli kaks korda nädalas. Kujutate te sellist asja ette NBA-s? Kohtunike tegevuse kohta pole kuskile kaebust esitada. Need on vaid esimesed asjad, mis mulle meenuvad. Ja siis imestatakse, miks iga mängija tahab esimesel võimalusel NBA-sse minna..."

Serbia korvpallitähe postitusele vastas Moskva CSKA-s mängiv ameeriklane Aaron Jackson. "Euroliigas pole õigeid reegleid, kuid samas on neil palju reegleid, mis puudutab näiteks seda, mida sa tohid väljakul kanda," nõustus Jackson, et Euroopa korvpallis on puudujääke.