Šarunas Jašikevicius hakkab Kaunase Žalgirises teenima rekordpalka

Leedu korvpalliajakirjaniku Donatas Urbonase sõnul hakkab Jašikevicius hooaja eest teenima 850 000 eurot. Tegemist on klubi ajaloo rekordpalgaga juhendajale. Eelmisel hooajal oli Jašikevicius töötasuks 550 000 eurot.

Kaks hooaega Žalgirist juhendanud Jašikevicius viis lõppenud hooajal Kaunase klubi Euroliigas pronksmedaliteni.

Jašikeviciuse teenete vastu tundsid huvi mitmed Euroliiga tiimid. Lisaks soovis teda abitreeneriks palgata NBA meeskond Toronto Raptors.

Sarunas Jasikevicius will make ~€850k next season in Zalgiris, according to sources. That’s the highest payroll ever for a coach in Zalgiris history. Last year he got ~€550k.