Salmonelloosi puhang niitis jalust kuus Panathinaikose mängijat, kellest viis vajasid haiglaravi.

Haigestunute hulgas olid Nick Calathes, James Gist, Ian Vougioukas, Konstantinos Mitoglou, DeShaun Thomas ja Stephane Lasme.

Euroliigas ootab Panathinaikost sel nädalal võõrsilmäng Moskva oblasti Himkiga. Reedel kavas olevat kohtumist kreeklastel vaevalt, et edasi lükata õnnestub. Mängivad need, kes kõlbulikud on.