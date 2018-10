Panathinaikose peatreener jõudis eksklusiivsesse klubisse

Hispaanlasest sai kolmas peatreener, kes küündinud Euroliigas 200 võiduni. Kaks eelkäijat on Željko Obradovic (275) ja Ettore Messina (224).

Panthinaikosega on Pascual võitnud 40 mängu, varasemad 160 tulid Barcelonat juhendades. Põhiturniiri mängude võiduprotsendiks on Pascualil 71,4, millega ta on samuti kõigi aegade kolmandal pulgal.

2010. aastal võitis ta Barcelonaga Euroliiga tiitli.

Nii see 200. võit Euroliigas tuli: