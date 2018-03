Panathinaikose omanik: Fenerbahce, Olympiakos ja Real naudivad Euroliigas erikohtlemist

Ateena Panathinaikose korvpallimeeskonna omanik Dimitris Giannakopoulos saatis valitud väljaannetele ja ajakirjanikele kriitilise kirja koos DVD-ga, kus nendib, et Euroliigas on olemas võrdsemast võrdsemad klubid, vahendab Eurohoops.

Kohtunike erikohtlemist naudivad Giannakopoulose sõnul Istanbuli Fenerbahce ja Piraeuse Olympiakos, mängugraafikute osas tehakse põhjendamatuid vastutulekuid Madridi Realile.

Topeltvoorudega nädalatel on Real saanud miskipärast tihti nautida olukorda, kus nende võõrsil mängud on planeeritud mõne teise Hispaania klubi vastu. Nii on neil keerulistel nädalatel võrreldes konkurentidega vähem reisimist ja see annab mängudeks selge eelise, seisab kirjas.

Olympiakosel ja Fenerbahcel, kahel kõige edukama kaitsega Euroliiga klubil, lubavad kohtunikud kaitses põhjendamatult mustalt mängida. Enamustes kohtumistes antakse neile vastasest selgelt vähem vigu, märgib Giannakopoulos kriitiliselt.

Kreeklase sõnul, kes on Euroliiga juhtkonnaga erinevatel põhjustel pahuksis, on Euroopa tippliiga jõudnud krahhi äärele. Tänases olukorras pole esiplaanil sportlikud motiivid, vaid finantsilised eelistused.