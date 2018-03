Panathinaikos kukutas Žalgirise tabelis ühe koha võrra

Korvpalli Euroliiga 26. vooru viimases kohtumises alistas Ateena Panathinaikos võõrsil 90:79 Malaga Unicaja.

Võitjate kasuks viskasid KC Rivers 24 ja James Gist 16 punkti. Kaotajate resultatiivsemad olid Nemanja Nedovic 19 ja Jeff Brooks 14 silmaga.

Turniiritabelis tõusis Panathinaikos nüüd 15 võidu 11 kaotusega kuuendaks. See tähendas, et Kaunase Žalgiris langes tabelis seitsmendaks. Žalgirisel on ka koos 15 võitu ja 11 kaotust. Sama skoor on ka viiendal kohal oleval BC Himkil.

Malaga Unicaja on 10 võidu ja 16 kaotusega 11. kohal.