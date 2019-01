OTSEBLOGI | Siim-Sander Vene koduklubi kohtub Euroliigas Buducnostiga

Montenegro klubi on turniiritabelis küll Gran Canaria seljataga, ent kodus on nad mänginud kohati lausa hiilgavalt. Kõik viis võitu on genereeritud kodupubliku silme all, alistatute hulgas ka Madridi Real ja Moskva CSKA.

Aastavahetuse paiku palkas Buducnost mitu olulist tugevdust ning selle najal ollakse eelseisvas kohtumises pigem favoriidiks kui autsaideriks.

Gran Canaria on neli viimast mängu kaotanud, Siim-Sander Vene panus on jäänud kahvatuks. Täna avaneb taaskord parandamise võimalus.

Gran Canaria (6-13) hoiab põhiturniiril 14. ja Podgorica Buducnost (5-14) 15. kohta. Neist tagapool on vaid Istanbuli Darüssafaka (2-17).