OTSEBLOGI | Kaunase Žalgiris haaras poolajaks Piraeuse Olympiacose vastu kindla eduseisu ning on lähedal Final Fourile

Žalgiris on poolfinaalseerias Piraeuse Olympiacose vastu heas seisus, kuid kolme võiduni mängitavat seeriat juhitakse 2:1. Seeria neljas mäng peetakse täna Kaunases. Kui Žalgirise võiduga on seeria läbi ja leedukad nelja parema seas, siis Olympiacose võidu korral peetakse otsustav lahing 1. mail Kreekas.

Käimasolevas seerias võitis Žalgiris avamängu, kui 18. aprillil teeniti võõrsil lisaajal 87:78 võit. Seeria teises kohtumises teenis Olympiacos kaks päeva hiljem koduväljakul 79:68 võidu.

Sel nädalal jõudis veerandfinaalseeria Kaunasesse, kus Žalgiris teenis teisipäeval 80:60 võidu.

Žalgirise ja Olympiacose duelli võitja kohtub poolfinaalis Madridi Reali või Ateena Panathinaikosega. Selles seerias juhib Real mängudega 2:1.

Žalgirise ja Olympiacose kohtumine algab kell 20.00. Delfi toob sündmuste käigu lugejateni.

Kaunase Žalgiris - Piraeuse Olympiacos

Žalgiris juhib kolmanda veerandaja järel 78:56!

Žalgirise leeris tabab White rünnaku viimasel sekundil.

Strelnieks vähendab kaugviskega kaotusseisu.

Ulanovast ei peata enam miski - nüüd kolmene ja koos on tal juba 20 silma. Žalgiris juhib 76:53. 1.52 kolmanda veerandaja lõpuni. Olympiacos võtab aja maha.

Ulanovas paneb hullu - veel kaks punkti leedulaselt.

Ulanovas lisab veel kaks tabavat vabaviset ja Žalgirise edu on juba 20 silma. Žalgirise liider Kevin Pangos saab pingil rahulikult puhata.

Ulanovas lisab kahest vabaviskest ühe. Olympiacos võtab aja maha. 3.22 kolmanda veerandaja lõpuni.

Kavaliauskas tabab kahese ning lisab veel ka vabaviske! Žalgirise edu juba 68:51.

65:51 Žalgirisele. Mõlemad pooled hiilgavad kaugvisetega. 4.18 kolmanda veerandaja lõpuni.

6.22 kolmanda veerandaja lõpuni. Žalgirise edumaa püsib - 59:45.

Algas teine poolaeg.

https://twitter.com/bczalgiris/status/989563761173377024

Avapoolajal tõid Žalgirisele Kevin Pangos 10 ning Vasilije Micic ja Edgaras Ulanovas 9 punkti. Olympiacose edukamad on olnud Jamel McLean, Vassilis Spanoulis ja Brian Roberts 7 silmaga.

Teine veerandaeg läbi! Žalgiris juhib poolajaks 51:37!

Jankunas tabab kaks vabaviset.

46:31 Žalgirisele. 2.50 teise veerandaja lõpuni. Jankunas vabaviskejoonele.

https://twitter.com/EuroLeague/status/989560066356449282

https://twitter.com/EuroLeague/status/989550946891026435

https://twitter.com/EuroLeague/status/989558451658526720

Milaknis ja Ulanovas hullavad. Žalgirise edu 41:27. Publik teeb Kaunases põrgulärmi!

Udrih paneb raske viske taas sisse. Olympiacos võtab aja maha.

Jankunas surub palli korvi ning Žalgiris saab veidike suurema edu - 33:27.

Strelnieksi tabava viske järel on Žalgirise eduseis ikka veel napp.

Üks punkt võetakse siiski Olympiacoselt ära. Selgus, et viimane oli siiski kahene.

Papapetrou tabas eelviimasel sekundil raske kaugviske.

Avaveerandi järel on seis viigis!

2.30 avaveerandi lõpuni. Žalgirise edu on viis punkti. Mängulises plaanis on seis veidike võrdsustunud.

Pangos vastab aga kiirelt kaugviskega.

Olympiacos on ka veidike paremini mängu sisse saanud ning Žalgirise edu on 18:13.

Spanoulis vastab kaugviskega.

Olympiacos on sunnitud aja maha võtma. 5.33 avaveerandi lõpuni.

Micic paneb veel ühe kolmese.

Nüüd kaugvise Micicilt.

Žalgirise liider Kevin Pangos laob kaugviske korvi. Jankunaselt resultatiivne sööt.

7.00 avaveerandi lõpuni.

Kreeklased jõuavad viigini.

Jankunas lisab kaugviske ja rahvas hullub!

Pangos avab kohtumise skoori ja viib Žalgirise juhtima.

Mäng on alanud!

Hümnid on lauldud! Meeskonnad on mänguks valmis!

