OTSEBLOGI BELGRADIST | Žalgirise muinasjutt lõppes, mis hakkab juhtuma Euroliiga teises poolfinaalis?

Esimeses poolfinaalis peeti soosikuks Fenerbahcet ning türklased võtsidki oma. Juba avaveerand võideti 19:13. Žalgiris ei andnud kordagi alla ning mitmel puhul tehti ka mäng põnevaks, kuid lõpuminutitel päris ohtlikuks siiski ei saadud.

Fenerbahce kasuks viskasid Ali Muhammed 19, Luigi Datome 16 ning Kostas Sloukas 14 punkti. Žalgirise resultatiivsemad olid Kevin Pangos 16, Brandon Davies 12 ja Aaron White 10 silmaga.

Fenerbahce - Žalgiris

Fenerbahce on Euroliiga finaalis! Žalgiris andis väärika lahingu, aga võiduks jäi väheks. Tuleb mängida pronksile.

76:67 White vabaviskejoonelt 1/2.

73:66 Sloukas poolkiirest. Jasikeviciuse vastuseks on time-out.

71:66 Daviselt 2+1 rünnak. Aega on 45 sekundit.

Kaks halba pallikaotust ka Žalgirisele ja Fenerbahce on finaalis. Viimane minut käib.

71:63 Mohammed üle käe keskpositsioonilt. See mees tegi täna mängu ära.

69:63 Pangos samuti 1/2.

Ei ole veel lootusetu seis Žalgirisel. Minna 2.22 ja Pangos vabavisetel.

69:62 Sloukas vabaviskejoonelt 1/2.

Samal ajal areeni teises otsas: https://twitter.com/EuroLeague/status/997533181300695042

68:62 White vabaviskejoonelt 1/2.

68:61 Toupane vabaviskejoonelt 1/2.

68:60 Datome läbiminekust.

Jan Vesely teenis 4. vea. Halb uudis Fenerbahcele.

66:60 Ulanovaselt poolhaak. Visalt ripub Žalgiris türklaste küljes.

66:58 Pangoselt punktilisa. Mänguega jagub üle viie minuti. Žalgiris pole kordagi juhtinud, aga kolmandal veerandil saadi korra kahe punkti peale.

66:56 Mohammedi korvile vastas Jankunas.

64:54 Mellil on kohe vastus olemas.

62:54 Davieselt valus pealtpanek.

Mängida on veel palju, kas Žalgiris suudab veel vahe kinni võtta?

62:52 Mohammed teeb üksi mängu ära? Veel üks tabav kolmene temalt. Härra Mohammediga mängis Kangur koos Villeaurbanne´i Asvelis.

Ei saa Žalgirise mehed kaugelt sisse, aga sel poolajal saavad vähemalt viskele.

59:52 Mohammed kaugelt.

56:52 Datomele punktid juurde.

https://twitter.com/EuroLeague/status/997528516970401792

54:52 Davies korvi alt. Hästi mängitud Žalgirise poolt.

54:50 Mohammed lõpetas veerandaja viimase sekundi tabava viskega.

52:50 White korvi alt.

52:48 Mohammed läbiminekust.

Željko Obradovic võttis aja. Veerandaega minna 1.05.

50:48 Pangos tabab hullu kolmese ja saalis on maapealne põrgu lahti! Siit tuleb veel taplust!!!!!!!!!!

50:45 Kavaliauskas vabaviskejoonelt 1/2.

Leedu fännisektor on end korralikult käim tõmmanud! Muinasjutt ei pruugi täna Punamütsikese allakugistamisega lõppeda.

50:44 Kavaliauskas korvi alt, hea sööt Pangoselt.

Huvitav ku palju Jasikevicius mängu ajal samme teeb ja kui palju kordi õhku hüppab? Ja mitu sõimusõna...

50:42 Toupane´lt peaaegu kolmene.

Kolmanda veerandaja lõpuni 3.40.

50:40 Ulanovas tabas Žalgirise esimese kolmese. Nüüd on see ka tehtud!

48:37 Wanamakerilt peaaegu kolmene. Külma kõhuga. Jasikevicius võttis aja maha.

45:37 Skoori tegid Micic ja Sloukas.

Daviesi ja Kalinici vahel kisub teravaks. Esialgu lahenes.

43:35 Sloukas keskpositsioonilt.

41:35 Kristjan Kanguri kunagine tiimikaaslane Nicolo Melli pealt.

Žalgiris on ilmselgelt esimese ehmatuse üle elanud ja nüüd ei tundu pilt väljakul enam üldse hull.

39:35 Pangos läbiminekust. Hästi kasutati ära ebavõrdne vahetus.

Arvydas Sabonist näidatakse saalis suurel ekraanil ja rahvas tervitab leedulaste legendi sooja aplausiga. Teine poolaeg kohe stardib.

Žalgiris on saanud 33 punktist 13 vabaviskejoonelt. Kaugvisked jäidki 0/2. Fenerbahce kolmesed on 3/7. Laud Žalgirisele 17-14, ründelauad 6-6. Pallikaotused rohesärkide kahjuks 12-5. See viimane on Žalgirise jaoks väga halb number.

Fenerbahce esimese poolaja resultatiivseimad - Luigi Datome 12 ja Jan Vesely 8 punkti. Žalgirisel on 8 punkti peal Kevin Pangos.

https://twitter.com/EuroLeague/status/997520929545650176

39:33 Poolaeg läbi ja Žalgiris püsib Fenerbahce kannul. Mitte midagi ei ole veel selge.

37:31 Davies upitab ründelauas palli sisse ja Žalgiris on saanud vahet väiksemaks. Poolaega mängida 28,8 sekundit. Fenerbahcel aeg maas.

37:29 Daviselt 2+1 rünnak. Euroliiga aprillikuu MVP.

37:26 Datome keskpositsioonilt.

35:26 White ehmatas palli sisse. Selline poolkõva minek oli korvi alla.

Leedu fännid ei ole kaugeltki veel alla andnud. Üle saali kostab "Lietuva, Lietuva". Kus sa teisiti saadki, president on ju saalis!

Fenerbahce võttis aja maha. Poolaega minna 2.21.

35:24 Vesely vabaviskejoonelt.

Žalgirise trump, tabavad kaugvisked, on nii ära nullitud kui üldse saab. Isegi viskele ei lubata (0/2).

32:24 Pangos läbiminekust. Kolm minutit poolaega minna.

https://twitter.com/EuroLeague/status/997515652691906560

32:22 Pangoselt punktid juurde.

32:20 Tšehhilt julm pealtpanek. Žalgirise mehed saavad täna toa postreid täis.

Jasikevicius "põleb" väljaku ääres. Kolm vahetust korraga. Aga ei midagi Vesely hullab.

30:20 Vesely alley-oop pealtpanek.

Hirmus pallikaotuste hulk tuleb Žalgirisele riietusruumi kaasa.

https://twitter.com/FBBasketbol/status/997513911757934593

28:20 Sloukas läbiminekust ja Jasikevicius võtab teist korda aja maha. Poolaega minna 6.48.

24:20 Udrih individuaalse meisterlikkuse pealt.

24:18 Micicilt 2+1 rünnak. Oli õigel ajal ründelauas.

24:15 Datome teeb mängu. Teine kolmene temalt.

21:15 Toupane vabaviskejoonelt.

21:13 Pallikaotused maksavad Žalgirisele hirmus valusalt kätte. Kiirelt tullakse vastu ja pannakse ära.

19:13 Wanamaker vormistas veerandaja lõppseisu. Fenerbahce on algusest peale juhtinud.

17:13 Jankunas tabas kaks vabaviset.

17:11 Datome kolmene ja Jašikevicus võtab aja maha. Veerandaega mängida 30 sekundit.

14:11 Datome ja Kavaliauskas tegid skoori.

12:9 Pangos vabaviskejoonelt.

Kaitse otsustab täna kõik või siis mõni hull vise lõpus, kui jääb lõpu peale.

12:7 Fenerbahce saab punktilisa vabavisetest.

10:7 Kavaliauskas korvi alt.

10:5 Ali Muhammed kaugelt. Kohe kolmandik punkte juures!

7:5 Ulanovas vabaviskejoonelt.

7:3 Lõpuks ometi Žalgirisele ka esimesed punktid mängust. Pangos aktsioonis.

Fenerbahce eelmise aasta sangarid on NBA väljakutelt tulnud mängu vaatama. https://twitter.com/EuroLeague/status/997510035105308673

Viis minutit mängitud ja Žalgiris ikka ühe punkti peal. Esimest korda aeg maas.

Fenerbahce tappev kaitse on tõesti tappev. Žalgiris ei saa üldse rünnakut üles.

Jasikevicius on juba ise täiega väljakul. Kolme ja poole minutiga Žalgirisel vaid üks punkt.

7:1 Žalgiris on raskustes.

3:1 Toupane avab ka Žalgirise punktiarve.

2:0 Wanamaker läbimurdest.

Pall mängus!

Fenerbahce algviisik - Wanamaker, Vesely, Guduric, Kalinic ja Duverioglu.

Sel hooajal omavahel 1-1, mõlemad võitsid võõrsil. Žalgiris alustab viisikuga - Davies, Pangos, Jankunas, Ulanovas ja Toupane.

Türklased tõmbasid kohtumise eel laulu lahti. Leedulasi pole üldse kuulda. Peaasi, et mänguväljakul nii ühte auku ei lähe. Mõni minut alguseni.

Üks mängu kohtunikest on lätlane Olegs Latisevs.

Kaunase Žalgirise mängijate tutvustamise ajal lasevad türklased kõvasti vilet. Päris võimas! Ainult Jasikeviciuse tutvustamise ajal plaksutavad ka türklased.

Saalis algas mängueelne sõuprogramm ja kohe-kohe algab meeskondade tutvustamine.

Mängusaal täitub, aga ruumi on veel kõvasti. Praegu domineerib selgelt Fenerbahce kollakas toon. Türgi fänne on oodata enam kui 5000, vähemalt nii mainisid ajakirjanikud.

http://sport.delfi.ee/news/korvpall/euroliiga/neli-meeskonda-ihkavad-vana-maailma-troonile?id=82134937

Rääkides ühe Türgi ajakirjanikuga, siis tänase poolfinaali pärast nad väga ei pabista. Fenerbahce peaks kindlasti võitma. Pigem mõtlevad juba finaalile. Kas lõikavad näppu või ongi Fenerbahce Žalgirise jaoks liiga hea?

http://sport.delfi.ee/news/korvpall/euroliiga/jasikevicius-jumal-tanatud-et-ma-ei-pea-obradovici-vastu-uksi-minema?id=82138927

Žalgirise fänne aina lisandub! Tribüünidel, suure rahvamassi hulgas peaks istuma ka 40-50 eestlast. BC Kalev/Cramo presidendi Ivar Valdmaaga õnnestus mängu eel areeni lähistel juhuslikult "kokku põrgata".

Meeskonnad on kohal! https://twitter.com/bczalgiris/status/997488552203218945

Tere korvpallimängu austajad! Euroopa korvpalliväljakute käesoleva nädalalõpu kõige tähtsamad kohtumised peetakse Belgradis. Euroliiga Final Fouri esimese poolfinaalini, kus vastamisi lähevad Fenerbahce ja Žalgiris on aega pisut enam kui üks tund. Fännid juba saabuvad Stark Arenale, mis mahutab üle 18 000 pealtvaataja.

http://sport.delfi.ee/news/korvpall/euroliiga/delfi-belgradis-keegi-ei-tea-palju-zalgirise-fanne-tribuunidele-tuleb?id=82146827

Šarunas Jasikevicus on mängijana neljakordne Euroliiga võitja. Ta on praeguses Žalgrise meeskonnas ainus, kellel on Euroliiga Final Fouri kogemus. Vaata videolugu! https://twitter.com/EuroLeague/status/997454204200464384