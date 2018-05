OTSEBLOGI BELGRADIST | Kaunase Žalgiris sai krambist üle ja alistas Euroliiga pronksimängus Moskva CSKA, suur finaal ootab veel ees

Tänavu suurepärast mängu näidanud Kaunase Žalgirise korvpallimeeskond võitis Euroliigas pronksmedalid. Otsustavas mängus alistati 79:77 kunagine suur rivaal Moskva CSKA. Esikohamängus kohtuvad kell 21 Madridi Real - Istanbuli Fenerbahce. Delfi vahendab sündmusi tekstipõhise otseblogina.

Žalgirisel on pronksimänguks eeldatavalt rohkem motivatsiooni kui CSKA-l. Venemaa klubile, mis on Euroliiga rahakaim, on kõik alla esikoha selge pettumus. Seda väljendas eile Delfile antud intervjuus ka CSKA president Andrei Vatutin. "Olen väga pettunud. See, kuidas me mängisime sel hooajal andis Final Fouri eel põhjust optimismiks. Kuid me polnud poolfinaaliks üldse valmis. Miks, ma hetkel ei tea."

CSKA-l ei tee pronksimängus kaasa Andrei Vorontševitš, kes sai poolfinaalis vigastada.

Poolfinaalide parimad palad: