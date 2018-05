OTSEBLOGI BELGRADIST | Kas Žalgiris suudab Euroliiga poolfinaalis üllatada tiitlikaitsjat Fenerbahcet?

Esimeses poolfinaalis peetakse soosikuks Türgi suurklubi, mis mängib Final Fouril kolmandat aastat järjest. Mullu tuldi legendaarse treeneri Željko Obradovici juhendamisel Euroliiga meistriks. Suurte mängude kogemust on meeskonnas kuhjaga, nii platsil kui platsi servas. Ent teisest küljest pole "kõhna rahakotiga" Žalgirisel kaotada midagi. Meeletu tahtmine ja tuhandete Leedu fännide mürgel võib üheks mänguks anda tiivad. Žalgiris teab, kuidas Fenerbahcet võita, nad on seda käesoleval hooajal suutnud ja veel võõral väljakul.

Fenerbahce - Žalgiris

Rääkides ühe Türgi ajakirjanikuga, siis tänase poolfinaali pärast nad väga ei pabista. Fenerbahce peaks kindlasti võitma. Pigem mõtlevad juba finaalile. Kas lõikavad näppu või ongi Fenerbahce Žalgirise jaoks liiga hea?

Žalgirise fänne aina lisandub! Tribüünidel, suure rahvamassi hulgas peaks istuma ka 40-50 eestlast. BC Kalev/Cramo presidendi Ivar Valdmaaga õnnestus mängu eel areeni lähistel juhuslikult "kokku põrgata".

Tere korvpallimängu austajad! Euroopa korvpalliväljakute käesoleva nädalalõpu kõige tähtsamad kohtumised peetakse Belgradis. Euroliiga Final Fouri esimese poolfinaalini, kus vastamisi lähevad Fenerbahce ja Žalgiris on aega pisut enam kui üks tund. Fännid juba saabuvad Stark Arenale, mis mahutab üle 18 000 pealtvaataja.

Šarunas Jasikevicus on mängijana neljakordne Euroliiga võitja. Ta on praeguses Žalgrise meeskonnas ainus, kellel on Euroliiga Final Fouri kogemus. Vaata videolugu! https://twitter.com/EuroLeague/status/997454204200464384