Olympiakose treener siunas pärast kaotust Žalgirisele kohtunikke

Piraeuse Olympiakose peatreener Ioannis Sfairopoulos võttis pärast eilset Euroliiga veerandfinaalseeria avamängu 78:87 kaotust Kaunase Žalgirisele teravalt sõna kohtunike aadressil.

"Mu kolleeg Saras Jasikevicius ründas kohtunikke avamängu eel ning ma ei usu, et nad täna meeskondi võrdselt kohtlesid. Žalgiris pääses mitmel korral lihtsalt vabaviskejoonele ning paljud olukorrad jäid meie kasuks vilistamata," pahandas kreeklane.

"Me austame kohtunikke ja Euroliiga protseduure, kuid kahjuks näeme, et kõikide tiimide taktika on kohtunikest rääkimine. Ma pole seda siiani teinud, aga me näeme, et see tuleb meile kahjuks ning paistab, et me oleme rahul sellega, mida nad ütlevad. Päeva lõpuks on tähtis, et nad teeksid 50-50 otsuseid, aga täna need polnud 50-50."

Žalgiris ja Olympiakos kohtuvad uuesti Kreekas juba homme. Seeria kolmas kohtumine peetakse Kaunases teisipäeval.