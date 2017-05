Naljaga pooleks võib öelda, et Kreeka korvpalligigandi Pireause Olympiakose pääs Euroliiga Final Fouri oli ette teada. Tegelikult on ette teada ka see, et Olympiakos pääseb Euroliiga finaali ehk alistab poolfinaalis Moskva CSKA.

See teadmine tugineb faktidel, mis seotud Olympiakose raudvara Vassilis Spanoulise pere juurdekasvuga. Igal aastal kui Spanoulise perre on sündinud laps, on Olympiakos jõudnud vähemalt Euroliiga finaali. Moskva CSKA õnnetuseks on Spanoulise kaasa taaskord lapseootsel ja ega neli finaali ilma viiendata jää.