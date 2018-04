Olympiakose korvpallur: tänane mäng Žalgirisega on meie jaoks finaaliks!

Pireuse Olympiakose korvpallur Kostas Papanikolaou tunnistas enne Euroliiga play-offi neljandat kohtumist Kaunase Žalgirisega, et tänane on nende jaoks juba finaalmänguks.

"See on meie jaoks finaaliks! Me oleme mänginud palju tähtsaid mänge ja olime aasta tagasi samas seisus ning teame, et võitmiseks tuleb kokku hoida," sõnas Papanikolaou Euroliiga kodulehekülje vahendusel.

"Kavatseme võidelda viimase sekundini, et seeria tagasi Kreekasse viia. Kogemused on meie kasuks, kuid sellest ei piisa. Me ei pea tegelikult esitama perfektset mängu - peame lihtsalt mängima tavapärast Olympiacose mängu, mida oleme sel hooajal näidanud," lisas kreeklane.

Žalgirise ja Olympiakose seeria neljas mäng algab kell 20. Kaunase tippklubi juhib kolme võiduni peetavat seeriat 2:1.