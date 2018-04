Olematu kogemusega Žalgirise uus proovikivi

See oli 1999. aasta kevad, kui Kaunase Žalgiris võitis praeguse Euroliiga eelkäijaks olnud FIBA Euroliiga. Tänavu ollakse taas kord suures mängus, veerandfinaalis kohtutakse Kreeka hiiu Olympiacosega. Nelja tugevama finaalturniirile pääsemiseks tuleb saada kolm võitu.

Ajalugu räägib tänavu erakordse hooaja pakkunud Žalgirise kahjuks. Praegune veerandfinaalide süsteem on kasutusel alates 2005. aastast ning Olympiacos on selle ajaga olnud osaline 11 seerias ja pidanud maha 43 kohtumist ning võitnud kaks tiitlit. Žalgirise jaoks on see aga nende aastate jooksul esimene veerandfinaal ning seega on tegemist ka esimeste mängudega.