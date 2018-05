Neli meeskonda ihkavad Vana Maailma troonile

Üks on selge, täna Belgradis algava Euroopa klubikorvpalli kõige mainekama sarja final four pakub kaasakiskuvat ja kompromissitut vaatemängu. On teada tõde, et ühes konkreetses vastasseisus võib juhtuda kõike ja „kõhna” rahakotiga Žalgiris pole mingil juhul autsaider, võrreldes Fenerbahçe, CSKA või Realiga.

Euroliiga kõigi aegade edukaimal treeneril Željko Obradovićil seisab ees eriline final four. Ta on tagasi juurte juures. Just Belgradis sai alguse serblase erakordne võitude jada. Esimese euroliiga tiitli peatreenerina võitis ta 1992. aastal tollase Jugoslaavia suurklubi Belgradi Partizaniga. Sealt edasi tulid võidud Badalona Joventudi, Madridi Reali, Ateena Panathinaikose ja Istanbuli Fenerbahçe eesotsas.