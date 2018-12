Nalja ei ole: Realilt häbistava kaotuse saanud Panathinaikose korvpallureid ootab rahatrahv

Panathinaikos kaotas kolmapäeva õhtul Euroliigas võõrsil Realile 68:89.

Korvpalliportaal Eurohoops kirjutab, et Panathinaikose mängijad ja treenerid saavad kehva mängu eest karistuseks rahatrahvi ning pole välistatud, et mõne mehe leping lõpetatakse.

Kreeka tippklubi peatreener Xavi Pascual on sattunud suure kriitika alla ning klubi homne kodumäng Milani Olimpiaga võib tema saatuse otsustada. Panathinaikos püsib küll koduliigas kaotuseta, kuid klubijuhtide jaoks on märksa olulisemad Euroliiga tulemused ning selles sarjas on kreeklased alles kümnendal kohal.