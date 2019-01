Moskva oblasti Himki vallandas Bartzokase, taas ametis Kurtinaitis

Raul Ojassaar reporter RUS

Rimas Kurtinaitis Foto: CESAR MANSO, AFP

Moskva oblasti Himki andis teada, et viimase aja kehvade tulemuste tõttu on senine peatreener Giorgios Bartzokas oma töö kaotanud, uueks juhendajaks on leedulane Rimas Kurtinaitis.