Moskva CSKA otsib Teodosicile asendajat, silmapiiril uus serblane

Erinevate allikate teatel on Moskva CSKA korvpallimeeskond pingsalt otsimas asendajat Miloš Teodosicile, kes kaalub enda proovile panekut NBA-s. Kosilasi oleks ja 30-aastasel mängujuhil vaata, et parim hetk minna.

Euroliiga raskekahur CSKA vajab Teodosicile väärilist asendajat ning esimese valikuna kaalutakse teise serblase, Stefan Markovici palkamist. Põhjatu rahakotiga CSKA on väidetavalt teinud Peterburi Zenidi pallurile pakkumise - üks miljon eurot aastas.

Kui see tõele vastab, siis vaevalt, et pikka kaalumist tuleb. Seda enam, et 29-aastane Markovic teatas pärast Rio de Janeiro olümpiat, kus ta sai Serbia koondisega hõbeda, et koondisega said asjad ühele poole. Edaspidi keskendub ta vaid klubilistele tegemistele.

Esimest hooaega Zenidis palliva Markovici keskmised näitajad VTB Ühisliiga põhiturniiril olid 10 punkti, 7,7 korvisöötu ja 4,3 lauapalli mängus. Söötude näitaja oli paremuselt teine Kaasani Unicsi mängujuhi Joaquin Colomi kannul (8,4).