Moskva CSKA kommenteeris skandaalset hetke kohtumises Žalgirisega

Kohtumise järgselt avastati, et normaalaja eelviimasel minutil kadus Žalgirise rünnakul rünnakuajast viis sekundit. Žalgiris juhtis sel hetkel kolme punktiga 84:81 ja omas võimalust vahet kasvatada. Ent rünnak jooksis liiva, koos pooleks palliga fikseeriti 24 sekundi täitumine ja pall läks üle CSKA-le. Normaalaeg lõppes 86:86 viigiga. Lisaajal sai 99:97 võidu CSKA.

"CSKA nimel teatan, et ei kohtunikud ega tehniline personal midagi tahtlikku ei teinud," sõnas CSKA kodulehel klubi president Andrei Vatutin. "Teame, et vastutame kohtunike laua ja spordisaali vahendite eest, aga Euroliiga ja FIBA reeglite järgi kuulub mänguaja kella jälgimine kohtunike ülesannete hulka."

"Kohtumise ajal meie, Žalgirise meeskond ega kohtunikud ei märganud vahejuhtumit. Lisaks ei tulnud Žalgirise poolt mängu järgselt protesti. Mängujärgne tehnilise varustuse uurimine ei tuvastanud ühtegi viga. Rünnakuaja kella jälgija eitas intsidendi ajal kella puutumist."

"Meil on väga kahju, et tahtmatu viga on seadnud mängu tulemuse kahtluse alla," lisas Vatutin. "Kõik uurimiseks vajalikud materjalid edastame Euroliigale. Oleme veendumusel, et võitsime kohtumise ausal teel ning vead, mis on tehtud kogemata, käivad spordiga kaasas. Loodame, et meie hea suhe Žalgirise meeskonnaga jätkub.