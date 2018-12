Miski pole võimatu: Žalgirise mängudel on publiku arv suurem kui mõnel NBA klubil

Kui võtta aluseks vaid Euroliiga kohtumised on sel hooajal Žalgirise kodumänge külastanud keskmiselt 14 732 pealtvaatajat. See on kahe Saku suurhalli jagu inimesi.

NBA klubidest omasid eelmise nädala seisuga kehvemat publikunumbrit Atlanta Hawks, Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves ja Brooklyn Nets. Hallid on suuremad, aga nimetatud klubide võiduprotsent mitte kõige parem.

Euroliiga eelmise hooaja üllataja Žalgiris on praegugi kinni play-off kohas ja järgmisena antakse koduväljakul, 4. jaanuaril lahing Moskva CSKA-le. Piletid sellele mängule said otsa juba kuu aega tagasi!