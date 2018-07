Mis juhtus tegelikult Himki korvpalluriga, kes politseiga tulevahetusse sattus ning surnult leiti?

Seetõttu kiirustaski Escoto sel saatuslikult õhtul Honeycutti poole, ent kohale ta ei jõudnudki - poole tee peal helistas talle palluri ema, kes väitis, et kutsus juba politsei. Endine NBA mängija hakkas sedavõrd ohtlikult käituma, et ka tema ema ei tundnud end turvaliselt.

Seda, mis juhtus pärast seda, ei suuda Honeycutti tundnud inimesed isegi mitu päeva hiljem uskuda.

Los Angelese politsei väitel tulistas Honeycutt politseinikke majast seest, kui nad olid kohale jõudnud. Õigusemõistjad vastasid samuti püstolitulega. Korvpallur barrikadeerus seejärel majja sisse ning temast ei kuuldud enam üheksa tundi. Kui politsei lõpuks majja sisse murdis, leiti mees surnuna.

Uurimise tulemusena leiti, et Honeycutti tabanud kuul ei tulnud politseiniku relvast - ta oli ennast ise maha lasknud.

Loe veel

Pühapäeval oleks Honeycutt tähistanud 28. sünnipäeva, aga selle asemel on tema lähedastel palju küsimusi. Mis pani mehe järsku sedaviisi käituma? Kui suurt rolli mängis tema võitluses depressiooni ja ärevushäiretega tõsiasi, et ta ei suutnud NBA-s kanda kinnitada? Miks ei peaks ekstraverdist rikas korvpallur sõpradelt-sugulastelt abi paluma, enne kui enda elu kallale kipub?

Tahtmatus Venemaale naasta

"Olen siiani šokis, ma ei suuda seda uskuda," rääkis Anthony Stover, Honeycutti endine tiimikaaslane kolledžipäevilt. "Pean rohkem teada saama, sest see kõik ei kõla selle Tyleri moodi, keda mina tundsin. Ma pole kunagi kuulnud, et ta oleks millegi suhtes negatiivne, alati, kui oleme rääkinud, on kõik olnud hästi. Need detailid, mis on välja tulnud, ei kõla lihtsalt selle mehe moodi."

Escoto sõnul sõi Honeycutti seestpoolt aga teadmine, et selle asemel, et unistuste liigas NBA-s pallida, tuleb tal leiba teenida Venemaal. "Ta rääkis mulle, et tunneb end üksi, isoleerituna. Ta ütles alati, et mõtleb selle peale, mida oleks saanud teha teisiti või paremini, et praegu olla NBA-s."

Honeycutti ema Lisa Stazel teab samuti, et pikad Vene talved olid päikesega harjunud California pojale liiast. "Talle ei meeldinud seal. Ta oli seal kolm aastat ja oleks pidanud tagasi minema ka neljandaks, aga ta lihtsalt ei tahtnud seda."

Stoveri sõnul pani Honeycutti järsk surm teda mõtlema. "Helistasin pärast seda kõik oma kunagised UCLA tiimikaaslased läbi. Sa ei tea kunagi, mida teine inimene parasjagu läbi elab. Lühikesed vestlused ja repliigid "kõik on korras" või "mul läheb hästi" võivad tunduda päris, aga tegelikult ei tea sa kunagi, mida teine inimene varjata võib. Seega rääkige oma lähedastega ja uurige välja. Mina igatahes plaanin seda teha."