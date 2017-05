Millise NBA tiimiga on Teodosić liitumas?

Moskva CSKA ja Serbia koondise mängujuht Miloš Teodosićit seostatakse aina tugevamalt uueks hooajaks NBAsse siirdumisega - kuid millise meeskonnaga on 30-aastane mees liitumas?

Enne käesolevat hooaega hääletasid NBA klubide peamänedžerid Teodosići parimaks korvpalluriks, kes hetkel unelmate liigas ei mängi ning serblane ise on aeg-ajalt vihjanud, et tahaks ookeani taga oma võimed proovile panna - seda aga vaid juhul, kui pakkumine on nii mänguaja kui raha mõistes piisavalt hea.

Kui varem on palju räägitud Denver Nuggetsist, kelle tsentriks on samuti Serbia koondist esindav Nikola Jokić, siis nüüd kirjutab USA meedia, et Teodosići üks tõenäolisemaid kosilasi on hoopis Sacramento Kings. Uut põhimängujuhti otsiva Kingsi peamänedžer on Teodosići kaasmaalane Vlade Divać ning kuigi legendaarse tsentri töökoht võib sel suvel olla ohus, oleks Kings mitmes mõttes Teodosići jaoks sobivaks paigaks - kui Sacramento suvisest draftist mõnda tulevikumehest mängujuhti ei saa, oleks Teodosić nende jaoks igati sobivaks kandidaadiks, kes tiimi tuua.

30-aastane serblane sai sel Euroliiga põhihooajal keskmiselt mängus kirja 16 punkti ja 7 korvisöötu.