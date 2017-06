Manchester United andis Rooney tuleviku kohta selge vihje

Manchester Unitedi jalgpallimeeskond andis täna oma Facebooki leheküljel selge vihje, et Wayne Rooney jätkab ka uuel hooajal nende rivistuses.

Nimelt vahetas United välja oma Facebooki profiilipildi ning uuel fotol esitleb Rooney koos Jesse Lingardi, Paul Pogba ja Ander Herreraga klubi uue hooaja halli välismängude vormi.

Inglismaa meedia arvates on see selge vihje, et 31-aastane Rooney, kes langes lõppenud hooajal varumeheks, kuulub endiselt peatreeneri Jose Mourinho plaanidesse. Inglase leping Unitediga saab läbi 2019. aasta suvel.