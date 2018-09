Madridi Reali tähtmängija avaldas, kus ta karjääri lõpetada soovib

"Kas ma tahaksin oma karjääri Madridis lõpetada? Loomulikult, mulle meeldiks see," rääkis Llull intervjuus Hispaania raadiojaamale Marca. "Mul on Madridi klubiga pikaajaline leping, aga praegu keskendun ma uue hooaja peale."

"NBA klubidele on raske ei öelda, sest seal mängimine on väga ahvatlev," lisas Llull. "Olen mitmeid kordi rääkinud, et ma olen Madridis õnnelik ja tahan siin edasi mängida."

Lõppenud hooajal Madridi Reali ridades mänginud 19-aastane Luka Doncic liitus suvel NBA klubi Dallas Mavericksiga. "Doncicit ei saa ühe mängijaga asendada, sest ta on unikaalne. Doncic on selline korvpallur, keda näeb iga 20-30 aasta tagant. Peame meeskonnas kõik pingutama, et tema puudumist oleks võimalikult vähe märgata."