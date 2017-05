Madridi Reali tagamängija tegi võimsa MVP duubli

Tänaseks päevaks kümme hooaega Madridi Reali korvpallimeeskonda kuulunud Sergio Llull sai hakkama silmapaistva saavutusega.

Lõppeval hooajal valiti 29-aastane hispaanlane nii Euroliiga kui Hispaania kõrgliiga kõige väärtuslikumaks mängijaks ehk MVP-ks. Real võitis nii Euroliigas kui Hispaania liigas põhiturniiri, Llull oli väga tihti kandvas rollis.

Tema keskmised näitajad Euroliigas 16,5 punkti ja 5,9 korvisöötu ning koduses liigas 16,1 punkti ja 5,3 söötu. Numbrid on asja üks pool, aga kes jälginud mänge, siis teavad, et Llull oli ja on võimeline meeskonda välja tassima uskumatute visetega. Sarnaselt mõne hooaja tagusele Stephen Curry´le NBA-s.

Mõlemad MVP auhinnad pälvis ta esmakordselt, varasemalt on ta kahel korral valitud Hispaania liiga finaalseeria kõige väärtuslikumaks mängijaks.

2015. aasta suvel pikendas ta lepingut Realiga kuni hooajani 2020-2021. Aastapalgaks 2,7 miljonit eurot netos, väljaostuklausel rekordiliselt kõrge 25 miljonit eurot. Seetõttu pole Llull huvipakkuv NBA klubidele. 2009. aasta draftis omandas Llulli mängijaõigused Denver Nuggets.