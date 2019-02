Madridi Real soovib juba selle hooaja järel Hispaania kõrgliigast lahkuda

Karikafinaalis FC Barcelonaga tegid kohtunikud viimase kümne sekundi jooksul kaks ülimalt halba otsust: esmalt jäeti lähiviskele läinud Barcelona mehe Chris Singletoni vastu vilistamata ilmselge tõsine viga, mistõttu jäi Barcelona ilma kahest vabaviskest. Mängu viimasel rünnakul tehti aga eksimus tagasi, kui Ante Tomici möödavise korviks loeti, kuna kohtunike hinnangul rikkus Reali mees Anthony Randolph seda blokeerida üritades langeva palli reegleid. Tegelikult puutus pall aga enne Randolphit selgelt korvirõngast, kuid vilemehed võtsid vale otsuse vastu isegi pärast videokorduse vaatamist.

Kohtunike ebaprofessionaalsusest šokeeritud Real on nüüd võtnud ette samme, et Hispaania kõrgliigast sootuks lahkuda - sealse meedia väitel on klubi palganud juristid, kes hindaksid sellise sammu tagajärgi.

Juristidelt oodatakse vastust kolme-nelja nädala jooksul ning edasiste käikude osas peetakse nõu ka klubi liikmetega. Lahkumine Hispaania liigast ei mõjutaks Reali osalemist Euroliigas, millest saadavate suurte tulude tõttu ollaksegi sedavõrd kategooriliseks käiguks valmis.

