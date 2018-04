Madridi Real sai Euroliiga veerandfinaalseeria keskel fantastilise uudise

Madridi Reali korvpallimeeskond saab Euroliiga veerandfinaalseeria kolmandas kohtumises Ateena Panathinaikose vastu kasutada eelmise hooaja Euroliiga MVP-d Sergio Llulli, kes sai eelmisel suvel raske põlvevigastuse ning on sellest ajast saati olnud pealtvaataja rollis.

"Alla andmine ei olnud kunagi valik!" säutsus Llull täna Twitteris. "See aeg on tulnud! Olen väga rõõmus, et saan taas meeskonnaga ühineda. Näeme homme!"

Real võõrustab 1:1 viigis oleva veerandfinaalseeria kolmandas kohtumises Panathinaikost kolmapäeva õhtul. Llulli osalemist kinnitas ka Reali peatreener Pablo Laso. "Kui me ei arvaks, et ta suudab meeskonda aidata, siis ta ei mängiks. Ta on meeskonnaga juba 15-20 päeva täiel võimsusel koos harjutanud."

Laso vihjas sellele, et esimestes mängudes piiratakse Llulli mänguaega. "See saab olema aga raske ülesanne, sest ta saab kurjaks, kui ta pingil on! Samal ajal teame, et see on alles tema esimene mäng üle väga pika aja, mistõttu tuleb tal osade asjadega harjuda ja areneda. Kõik oleneb sellest, kuidas mäng kulgeb. Igatahes oleme rõõmsad, et ta lõpuks tagasi rivis on."

Llull vigastas oma põlve ristatisidet Hispaania koondisega eelmise aasta EM-finaalturniiriks valmistudes.