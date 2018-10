Madridi Real pikendas lepingut 35-aastase tagamängijaga

35-aastane ameeriklane, kes Reali särki kandnud alates 2011. aasta suvest jääb meeskonda 2019/2020 hooaja lõpuni. Senist lepingut pikendati ühe aasta võrra.

191 cm pikkune Carroll on viskava tagamängija positsioonil Realis asendamatu mees. Pärast nädalavahetuse mängu Malaga Unicajaga on tema arvel ACB liigas ehk Hispaania meistrivõistlustel 696 tabatud kolmest, neist 540 on tulnud Reali särgis. Liiga kõigi aegade edetabelis annab see 12. koha.

Käesolevat hooaega on Real koduses liigas alustanud seisusekohase kolme järjestikuse võiduga. Viimati oldi üle Unicajast 89:82. Carrolli arvele kogunes 10 punkti, kaugvisked 3/5.

⛹‍♂ @JayceeCarroll

🏀 513 partidos

🏆 2 Euroligas

🏆 1 Intercontinental

🏆 4 Ligas

🏆 5 Copas del Rey

🏆 4 Supercopas pic.twitter.com/Z6JaAJ1OT0 — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) October 8, 2018