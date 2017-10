Madridi Real alistas Sloveenia koondislaste eestvedamisel põnevusduellis Moskva CSKA

Real asus avaveerandi järel matši 20:15 juhtima ning poolajaks oldi 45:33 eduseisus. Kolmanda veerandaja lõpuks oli Reali eduseis sulanud aga kõigest 56:53 peale. Viimase veerandaja võitsid võõrustajad aga 10 silmaga ja vormistasid numbriliselt kindla võidu.

Reali mängu vedasid Sloveenia koondislased Anthony Randolph ja Luka Doncic. Esimese arvele jäi 16 ning teise kontole 14 punkti. Lisaks võttis Doncic ka 7 lauapalli. Kaotajate edukamad olid Will Clyburn 15 ja Coty Higgins 11 silmaga.

Realil on tabelis kahest mängust kaks võitu. CSKA on saanud kirja ühe võidu ja ühe kaotuse.

Võiduarve avas tiitlikaitsja Istanbuli Fenerbahce, kes alistas võõrsil lisaajal 92:86 Milano Olimpia Armani. Võitjatele tõi Kostas Sloukas 17 punkti. Milano on kaotanud mõlemad senised kohtumised.

Euroliiga neljapäevased mängud:

Tel Avivi Maccabi – Baskonia Vitoria Gasteiz 74:68

Ateena Panathinaikos – Bamberg Brose Basket 93:83

Milano Olimpia Armani – Istanbuli Fenerbahce 86:92

Madridi Real – Moskva CSKA 82:69

It is over as @RMBaloncesto beats @cskabasket in a huge home victory ⤵️ pic.twitter.com/cCCbBC0JH3

— EuroLeague (@EuroLeague) October 19, 2017