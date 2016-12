Võitjate poolel tegi kaksikduubli Ognjen Kuzmic, kes viskas 16 punkti ja võttis 10 lauapalli.

CSKA kasuks viskas 21 punkti Andrei Vorontševitš, tabades üheksast kolmesest viis. Kardetud tagapaar Nando De Colo ja Miloš Teodosic viskasid kahepeale vaid 12 punkti ja andsid 5 korvisöötu.

Vaatamata viimaste voorude kaotustele jätkab CSKA liigatabeli eesotsas. Neil on 12 võitu ja 3 kaotust. Tabeli keskmikul Crvena Zvezdal on pärast armeelaste alistamist 7 võitu ja 8 kaotust.

Päeva teises lõppenud mängus alistas Madridi Real võõrsil Istanbuli Anadolu Efesi 80:78. Otsustava korvi viskas Gustavo Ayon, kes lõpusekunditel blokeeris ka vastaste pealeviske.

.@AyonGustavo on defense to win the game! #7DAYSMagicMoment #EFSRMB pic.twitter.com/4n3ZjkSSgJ