KOMMENTAAR | Mõned põhjused, miks peab vaatama Euroliiga Final Four'i

See on parim korvpall, mis toimub siinpool Atlandi ookeani. CSKA vs Real või CSKA vs Fenerbahce on (peaaegu) alati tõeline maiuspala ja kõige kõrgetasemelisem.

Luka Doncic – tema on selle viikendi kangelane ja vaid tema kätes on see, kas sellest tuleb draama, õnneliku lõpuga thriller ja valus kaotus koos pisaratega. Näiteks Reali tänane poolfinaalivastane Moskva CSKA on selleks täiesti võimeline. See on põrgulikult andeka sloveenlase hüvastijätt Euroopa korvpalliga. Vähemalt mõneks aastaks ja mingu tal seal NBA-s igati vingelt!

Belgradis on kohal selle hooaja „tuhkatriinu“ Kaunase Žalgiris. Eks platsil toimetavad muidugi mängumehed ja punkte toovad nemad, aga paljudele ootamatult ülisuure panuse on selleks andnud ka peatreener Šarunas Jasikevicius. Nüüd on juba teada, et tema annab väljaku kõrval kindlapeale oma etenduse. Muuseas, Kaunas on sel hooajal Fenerbahcet võitnud ja veel Istanbulis! Nii et, ei pruugi minna sugugi nii, nagu targad mehed ennustavad, et finaali jõuavad Fenerbahce ja CSKA ...