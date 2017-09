Kolme aasta tagune Euroliiga Final Fouri MVP saadeti Barcelona duublisse "asumisele"

Suvel toimusid Barcelona korvpallimeeskonnas suured muudatused. Hooaeg läks omadega päris rappa ning uuel peatreeneril Alfonso Alonsol on soov teatud mängijatest vabaneda.

Tema plaanidesse ei mahu ka 2014. aasta Euroliiga võitja ning Final Fouri MVP Tyrese Rice. Ameeriklasest mängujuht sõlmis mullu suvel Barcelonaga 2-aastase lepingu ja keeldub lahkumast.

Tüli on jõudnud sellisesse staadiumisse, et EM-finaalturniiri järgselt on Rice saadetud Barcelona duubelrivistuse juurde "asumisele". Seal peab ta treenima, duubli eest teda mängima ei panda.

Euroopa meistrivõistlustel esindas Rice Montenegro koondist, tema keskmised näitajad olid 9,0 punkti ja 2,6 korvisöötu.

Barcelona palkas suvel mängujuhi kohale Thomas Huerteli ja Phil Pressey.