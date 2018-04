Kiirelt 0:20 kaotusseisu jäänud Madridi Real hävis Panathinaikosele

Avaveerandi lõpuks oli Real kaotusseisus 13:26 ja poolajavileks jäi jõudude vahekord umbes samaks - Panathinaikos läks pikale puhkusele eduseisus 46:30. Kolmandal veerandil suutis Real visata vaid 14 punkti kreeklaste 31 vastu ning vahe kärises juba 77:44-le.

Mike James oli võitjate resultatiivseim 24 punkti (visked mängust 10/14) kaheksa lauapalliga. Reali tulemuslikum oli Trey Thompkins 12 silmaga, Luka Dončić tõi 10 punkti. Kui Panathinaikos tabas 22-st kaugviskest 12 (54,5%), siis Real 19-st vaid 3 (15%).

Teises tänases mängus alistas põhiturniiri edukaim meeskond Moskva CSKA viimasena play-offi jõudnud Himkit ootamatult tasavägiseks kujunenud mängus 98:95.

