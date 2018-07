Kaunase Žalgiris täiendas ridu NBA-s mänginud ameeriklasega

Leedu korvpalliklubi Kaunase Žalgirisega liitus 27-aastane ameeriklane Nate Wolters.

Kaunase Žalgiris sõlmis ameeriklase 1+1 lepingu ehk pärast esimest aastat on seda võimalik pikendada.

Wolters naaseb Euroliigasse, kus ta viimati mängis hooajal 2016/2017 Serbia klubi Belgradi Crvena Zvezda eest. Oma esimesel hooajal Euroliigas viskas ta 27 mänguga keskmiselt 7.1 punkti, andis 2.1 söötu ja võttis 2.1 lauapalli.

Wolters on veetnud ka mitu aastat NBA-s. Aastatel 2013-2015 mängis ta Milwaukee Bucksi ridades. Veel on mänginud ta New Orleans Pelicansi (2015) ja Utah Jazzi (2017) eest.

Tänavuse aasta esimese poole veetis ta Prantsusmaa klubis Chalon/Saones.