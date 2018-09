Kaunase Žalgiris läheb Euroliigasse rekordilise eelarvega

Madis Kalvet reporter RUS 10

Kaunase Žalgirise korvpallimeeskond eelmisel hooajal. Foto: Xinhua, Xinhua/Sipa USA/Scanpix

Leedu korvpalliklubi Kaunase Žalgiris on algavaks hooajaks saanud kokku rekordilise eelarve. Esmakordselt on Kaunase klubi eelarve ületanud 10 miljoni euro piiri. Täpsemalt on kokku saadud 10,7 miljonit eurot.