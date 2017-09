Kaunase Žalgiris ei luba mängijaid hooaja keskel koondisesse

Kaunase Žalgirise korvpallimeeskonna peamänedžer Paulius Motiejunas andis teada, et Leedu tippklubil pole vähimatki kavatsust hooaja käigus mängijad MM-valiksarja kohtumisteks koondise juurde lubada.

Potentsiaalseid koondislasi võiks olla tervelt kuus - Edgaras Ulanovas, Arturas Milaknis, Antanas Kavaliauskas ja Paulius Jankunas Leedu koondisesse, Vasilije Micic Serbia koondisesse ning Axel Toupane Prantsusmaa koondisesse.

Portaal 15min.lt vahendab Motiejunase sõnu: "Kui inimene töötab sinu juures ja saab palka, siis tööandja ei saa ju järsku teatada, et võta kaks nädalat vabaks, me mängime ilma sinuta Euroliigas. Kuidas see välja näeks, kui kuus mängijat korraga lahkuks, aga mängida ikkagi tuleb?"