Kas Euroliiga jääb alati NBA „väikeseks vennaks“?

See teema on põhimõtteliselt sama, kui sorkida herilasepesa või ajada talveunest üles karu – möll tuleb korralik. Sest tulihingelisi ja natuke rahulikumaid poolehoidjaid on nii ühel kui teisel.

Mõlemal pool ookeani on korvpall populaarne ja kogub aina tuure. Suured saalid on rahvast täis ja staare muudkui tuleb. Aga – Põhja-Ameerikas on ala kandepind olulisemalt laiem, Euroopas ja mujal maailmas „sööb“ suure tüki ära kasvõi kuningas jalgpall. Lisaks liiguvad NBA-s suuremad rahad ja tiimisärkide ning muu „nänni“ müüginumbrid ületavad Euroliiga omasid mitmekordselt. Euroopa kossufännid ei kipu väga mängijate särke ostma, sest mehed on üks hooaeg siin, teine seal jne. NBA-s on mitte ainult staaridel mitmeaastased diilid ja nende särgid lähevad kui soojad saiad.

Showbusiness’i osa on NBA-s ülikõva, raha on ja seda ei loeta. Just seesama, et palgatšekid on kobedamad, ei lase Euroliga meeskondadel siitmailt tulnud tippmehi kinni hoida. Seetõttu ongi näiteks Markkanen, Porzingis ja Antetokounmpo seal, mitte siin. Ning NBA-s saavad nad mängida absoluutsete tippude vastu. Midagi pole teha – raske uskuda, et kasvõi näiteks Stephen Curry, James Harden või LeBron James sõlmivad kunagi lepingu mõne Euroliiga tiimiga ...

Teisest küljest – NBA klubide korvpall on enamjaolt üles ehitatud kindlale hierarhiale. On megastaar, siis teised esiviisiku mehed ja siis tulevad pingiotsa mängijad. Ja staarile on põhimõtteliselt kõik lubatud ning rünnakule minnes otsitakse ikka Jamesi või Curryt või Westbrooki. Mõnele harjumatule silmale võib tunduda, et suured staarid mõtlevad ainult enda statistikale, siis nad väga mööda ei panegi. Mõtlevadki! Aga annavad sööte ka – vaadake, mis kohal on näiteks James, Westbrook või Harden? Esimeste hulgas.

Euroliigas selliseid mehi tegelikult pole. Mäng on üles ehitatud taktikale, meeskondlikule liikumisele, võrreldes NBA-ga on oluliselt vähem üles-alla tormamist, et saan palli ja lähen ning lendan. Paljude jaoks on just Euroliiga korvpall see õige mäng, mitte NBA oma, kus individuaalsed oskused omavad suuremat rolli.

„NBA masinavärk on võimas ja seal mängivad heas mõttes „loomad“. On tüüpe, kes teevad hulle mänge, on mehi, kes annavad hullusid sööte. Ja kui ei anna, mis siis. Kui mina oleksin Blake Griffin või Giannis Antetokounmpo, ma ka ei annaks ...,“ räägib tulihingeline korvpallifänn Henry Kõrvits, kes on selgelt rohkem „NBA mees“.

„Näiteks Aleksei Šved on hetkel Euroopa kõvemaid mehi. Knicksis mängides tegi ta ühe hooaja lõpus mängu siis, kui mitmed põhiviisiku mehed olid vigastatud. See panebki selle vahekorra enam-vähem paika,“ ütles Kõrvits.

Lõpetuseks üks üleskutse, mis tõenäoliselt jääbki hüüdja hääleks kõrbes – jällegi võiks omavahel hooaja alguses kohtuda NBA ja Euroliiga valitsevad meistrid. Nii on kolm korda olnud ja muuseas, neist viimases, mis toimus 2010. aastal, alistas Barcelona koduplatsil Los Angeles Lakersi. Kataloonias mängisid näiteks ka Kobe Bryant, Pau Gasol ja Lamar Odom ...

Ja kui natuke spekuleerida, et kuidas läheks Euroliiga esineliku tiimidel NBA põhihooajal, siis ... olgem positiivsed ning kaks neist jõuaks ka play off’i ... Nii hullusti ikka ei läheks, kui paar hooaega tagasi Philadelphia Sixersil, kes sai ainult kümme võitu.

