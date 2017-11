Kalev/Cramos pingile jäänud mängija pääseb täna väljakule Euroliigas?

Nimelt on CSKA-s seoses vigastuste ja koondisemängude aknaga mängijate põud ning seetõttu registreeriti meeskonda kaks uut liiget duublist - Aleksander Gavriolov ning Anton Astapkovitš.

Mõlemad lendasid koheselt kaasa Euroliiga mängule Malaga Unicajaga. Kui mängus peaks vahe CSKA kasuks kärisema, siis ei saa teps mitte välistada võimalust, et emb-kumb võib väljakule pääseda. Mäng algab Eesti aja järgi kell 21.45.

CSKA-l on vigastusega väljas Leo Westermann ja Pavel Korobkov, Venemaa koondise juurde läksid Semjon Antonov, Mihhail Kulagin ja Vitali Fridzon.

