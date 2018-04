Jasikevicius viskas kivi kohtunike kapsaaeda

Kaunase Žalgirise korvpallimeeskonna peatreener Šarunas Jasikevicius ütles pärast allajäämist Pireuse Olympiakosele (68:79), et kohtunike töö jättis kõvasti soovida.

"Õnnitlen Olympiakost. Ootasingi neilt sellist vastust (eelmisele kaotusele). Nad alustasid ootuspäraselt väga agressiivselt ja me jäime samaga vastamisel hätta," sõnas Jasikevicius mängujärgsel pressikonverentsil.

"Pärast viigiseisu 54:54 tabasid nad kolm rasket kaugviset järjest. Pidanuksime selle vastu midagi tegema, kuid need olid samas tõesti rasked visked. See lahing oli meile hea kogemus - mängida võõrsil sellise atmosfääri sees tippklubi vastu, kes on meeleheitlikus seisus," lisas leedukas. "Olympiakos oli selgelt agressiivsem ka lauavõitluses. Andsime neile 13 ründelauda ja see oli väga suur pettumus. Peame Kaunases rohkem võitlema."

Hiljem Leedu ajakirjanikega rääkides tõi Jasikevicius mängu ka kohtunike töö. "Esimesel poolajal oli täiesti selge, et me ei saanud kohtunikelt mingit austust. Meile vilistati alguses seitse ja neile vaid kaks viga, vabavisked avaveerandil 0-11... See näitab absoluutselt, et reegleid ei tõlgendatud mõlema klubi jaoks võrdselt. Kindlasti polnud see mäng, kus kohtunike töö oleks olnud 50/50," kurjustas Jasikevicius, vahendab delfi.lt.